شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة تجمع طبيب الزمالك بـ"الننى" بسبب لقاح كورونا وطريقة تعامل أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، على التواصل مع الدولى المصرى محمد الننى، نجم أرسنال الإنجليزى، من أجل الاستفسار منه عن طريقة تعامل النادى الإنجليزى مع لقاح كورونا ونوعية اللقاح الذى حصل اللاعبين عليه، وذلك ضمن حرص طبيب الزمالك على الإطلاع بشكل مستمر على طريقة تعامل الأندية الأوروبية مع الملف الطبى الخاص بها.

ويحرص رئيس الجهاز الطبى للزمالك على خضوع لاعبى الفريق، لمسحة كورونا، بشكل دورى من أجل الحفاظ على الفريق فى ظل خوض المنافسات بشكل متواصل، وذلك للحفاظ على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية مع إخطار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بآخر المستجدات الخاصة بالملف الطبى بالفريق بشكل دورى.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاستعانة بحافلة الفريق فى الانتقال من مقر قلعة ميت عقبة، غداً الجمعة، إلى مقر نادى الترسانة، من أجل خوض التدريبات حيث سيستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة، على ستاد نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يرى الجهاز الفنى أن الحافلة أفضل للحفاظ على اللاعبين من أى احتكاكات فى ظل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يتحرك الفريق بالحافلة متجها لنادي الترسانة لخوض المران وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة، نظرا لإجراء صيانة فى ملعب النادى الأبيض، على أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.