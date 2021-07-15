"على رأسها دوري السوبر الإفريقي".. 12 بند على أجندة اجتماع تنفيذي الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" روزنامة العمل الخاصة باجتماع المكتب التنفيذي الذي سيقام غدًا الجمعة في الدار البيضاء بالمغرب، ويشهد مناقشة بعض الأمور العامة على رأسها دوري السوبر الإفريقي، وأجندة النسخ المقبلة من بطولاته.

ويشهد جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي سينقل في الثالثة عصرًا بتوقيت المغرب في مدينة الدار البيضاء، على 12 بند لكن النقاط الأبرز كما يلي:

- قرعة بطولة أمم إفريقيا 2021/2023

- الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2021/2023

- بطولات الأندية 2022/2023

- نقاشات مع الرعاة والشركاء.

- البطولات الجديدة لكاف وفيفا، ومصادر التمويل والرعاة.

- مناقشة إقامة كأس العالم كل سنتين.

- مناقشات حول دوري السوبر الإفريقي.

وانفرد الخليج 365 في وقت سابق بالتأكيد على وجود دوري السوبر الإفريقي ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي .