مصيلحي يُعلن.. إنشاء استاد لنادي الاتحاد.. ومميزات "الكارت الذهبي" مثل أتليتكو وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، التوقيع مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بأن يكون هناك استاد باسم نادي الاتحاد السكندري.

وقال مصيلحي، عبر مقطع فيديو نشرته حسابات ناديه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:" سيكون هناك تمويل واستثمار عربي بين الاتحاد السكندري وبين هذا التمويل المحترم من خلال جهاز الخدمة الوطنية، أتحدث عن مجمع صالات ومجمع حمامات السباحة وفندق باسم الاتحاد السكندري ومركز تأهيل عالمي لعلاج إصابات الملاعب.. هنيئًا لشعب الإسكندرية أن يكون لدينا الأسبقية بين أندية مصر كلها في أن يكون لدى الاتحاد استاد".

وتابع رئيس نادي الاتحاد:"أشكر كل القائمين على الرياضة في مصر والقائمين على الحكومة والقائم على رئاسة مصر شعب إسكندرية يشكره وليست هذه أول هدية من رئاسة الجمهورية بل الثانية فكان لنا دورًا مع وزارة الشباب وبدأنا في المرحلة الثانية في نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة منذ 3 أشهر من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع".

استرسل مصيلحي:"الجميع يتحدث عن أحلام كثيرة بالنسبة للرياضة ولكن الوعد الذي أتحدث عنه كما ندعم خلال السنوات الثلاث أو الأربعة الماضية إن شاء الله أحلم أن يُشارك نادي الاتحاد في أفريقيا وأن يُعيد فريق السلة البطولات، نحن أبطال العرب وكأس مصر خسرنا بطولة الدوري وحزنت كالجماهير ولكن نادي الاتحاد هو بطل العرب هو ملك كرة الصالات في مصر".

وأتم رئيس نادي الاتحاد تصريحاته بالتنويه إلى إطلاق بطاقة ذهبية لناديه تحمل اسم "اتحداوي"، قائلاً:"لن تكون المرة الأولى فقد نفذّ نادي أتليتكو مدريد في إسبانيا ذلك منذ 7 سنوات وبرشلونة نفذ الأمر هذا العام وإن شاء الله نكون أول نادٍ في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ينفذ ذلك وسيكون داعم لك وللنادي فمن خلال الشركة التي اتفقنا معها سيكون هناك خصومات من محال كثيرة في الإسكندرية، وسيكون هناك تقسيط لكثير من الأشياء بأماكن كثيرة، واتفقنا مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على منح قروضًا فمثلما ستدعم نادي الاتحاد نادي الاتحاد سيدعم جماهيره ومحبيه.. أتمنى أن يحمل كل محبي الاتحاد وعشاق الكيان والأعضاء الكارت مثل الرقم القومي فسيكون رمزًا للإسكندرية".