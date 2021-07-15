شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني..وانجا يُباغت الزعيم

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني للمحترفين ضمن مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

باغت لاعب فريق السلط الكاميروني رونالد وانجا مضيفه الفصيلي بعدما سجل هدف فوز فريقه بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد عمان الدولي.

بهذه النتيجة رفع السلط رصيده الى النقطة 20 ليتشارك صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني مع كلا من الفيصلي والرمثا مع أفضلية الاخيرين بمباراة أقل.

انتهت نتيجة الشوط بتقدم فريق السلط بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب الكاميروني رونالد وانجا من مجهود فردي رائع بعد ان انطلق بسرعة مُذهلة عبر مدافعي الفيصلي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس بني عطية.

كانت الجولة الماضية في الدوري الاردني قد شهدت فوز الفيصلي خارج ملعبه على الجليل 3-1، كما حقق السلط الفوز على ملعبه أمام البقعة بنتيجة 2-صفر لصالخ ذات الجولة.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت يوم 6 يناير 2021 لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الاردني المنصرم والذي حسمه الزعيم لصالحه، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق السلط بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

ونقلت مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني على القناة الاردنية الرياضية إتش دي وتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي بسام المجالي.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني