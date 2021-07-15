الدوري الأردني | السلط يُفجر مفاجأة ويفوز على الفيصلي في عقر داره

فجر السلط مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه على الفيصلي بعقر داره بنتيجة 1-صفر، في قمة مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 بـ الدوري الاردني للمحترفين لحساب الجولة 10 والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

بهذه النتيجة رفع السلط رصيده الى النقطة 20 ليتشارك صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني مع كلا من الفيصلي والرمثا مع أفضلية الاخيرين بمباراة أقل.

انتهت نتيجة الشوط بتقدم فريق السلط بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب الكاميروني رونالد وانجا من مجهود فردي رائع بعد ان انطلق بسرعة مُذهلة عبر مدافعي الفيصلي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس بني عطية.

كانت الجولة الماضية في الدوري الاردني قد شهدت فوز الفيصلي خارج ملعبه على الجليل 3-1، كما حقق السلط الفوز على ملعبه أمام البقعة بنتيجة 2-صفر لصالخ ذات الجولة.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت يوم 6 يناير 2021 لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الاردني المنصرم والذي حسمه الزعيم لصالحه، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق السلط بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

ونقلت مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني على القناة الاردنية الرياضية إتش دي وتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي بسام المجالي.

ويقام يوم غد الجمعة لقاء وحيد على ستاد عمان الدولي، ويجمع الوحدات مع سحاب، بينما تتواصل المباريات يوم السبت، حيث يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي معان مع الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتختتم الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاردني للمحترفين يوم الأحد المقبل بلقاء وحيد، يلتقي فيه الجزيرة مع شباب العقبة على ستاد عمان الدولي.