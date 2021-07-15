جيرو يحط في ميلانو لإتمام صفقة إنتقاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم نادي ​تشيلسي​ الانكليزي، الفرنسي ​أوليفيه جيرو​، وصل إلى مدينة ​ميلان​و الإيطالية، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف نادي ميلان.



وأشار المدير التقني للنادي اللومباردي باولو مالديني في تصريحات أمس إلى أن عملية ضم المهاجم الفرنسي باتت في خطواتها الأخيرة.

وحط جيرو الخميس في مدينة ميلانو، حيث رصدت كاميرات وسائل الإعلام وصوله إلى مطار مالبينسا.

وسوف يخضع جيرو للفحص الطبي في وقتٍ لاحق من مساء اليوم، على أن يعلن النادي الإيطالي عن الصفقة بشكل رسمي مساء الخميس أو يوم غد الجمعة.