ساليبا ينتقل الى مارسيليا على سبيل الاعارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

كشفت ادارة نادي ​ارسنال​ الانكليزي عن إعارة المدافع الفرنسي ​ويليام ساليبا​ إلى ​مارسيليا​ الفرنسي.



وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف آرسنال في صيف عام 2019، قادمًا من سانت إيتيان، ثم أعاره النادي في العام ذاته إلى فريقه السابق مرة أخرى، من أجل اكتساب خبرة قبل اللعب في ​الدوري الانكليزي​، وقضى الموسم الماضي مُعار لنادي نيس.

وترغب ادارة الغانرز في حصول ساليبا على دقائق أساسية أخرى خارج صفوفه، واتى بيان النادي على الشكل التالي: "ويليام ساليبا ينضم إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم".

ولم يعلن آرسنال عن قيمة الإعارة، وأكد أن مارسيليا لا يملك حق شراء ساليبا، حيث ينتهي إعارته مع النادي الفرنسي في صيف 2022.