ناغلسمان: نريد استمرار غوريتسكا مع بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

أكد مدرب ​بايرن ميونيخ​ ​يوليان ناغلسمان​ أنه سيكون سعيداً إذا قرر لاعبه ​ليون غوريتسكا​ الاستمرار في صفوف الفريق بالمواسم المقبلة.



وصرح ناغلسمان لشبكة "سكاي سبورتس": "غوريتسكا يحب بايرن ميونيخ والأجواء هنا، هذا ما يظهر للجميع أيضاً، ومن الطبيعي أن يفكر اللاعب في مستقبله، الكل يفعل ذلك".

وأضاف: "لكن في النهاية، نحن نريد استمراره مع بايرن ميونيخ لأنه لاعب استثنائي ومميز، وبالتأكيد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني، ولكنه أيضاً أحد أخطر لاعبي الوسط في أوروبا، ومع ذلك من الطبيعي أن يفكر في مستقبله".

وختم ناغلسمان: "سعيد بالعمل معه، وسأكون أسعد إذا بقى معنا في بايرن ميونيخ للسنوات المقبلة".