كاسيميرو: اتذكر هدفي الاول بفرحة شديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

تحدث نجم نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​كاسيميرو​ عن الهدف الاول الذي سجله برأسه خلال مواجهة فريق لاس بالماس.



وصرح كاسيميرو قائلاً: "نعم هدفي الأول كان بالرأس ضد لاس بالماس، أنا أتذكر هذه اللحظة بفرحة شديدة لأن ابنتي كانت قد ولدت لتوها أيضًا، لهذا احتفلت بوضع يدي بفمي، لقد كانت مباراة مميزة جدًا بالنسبة لي".

وكان تقارير صحفية قد كشفت ان كاسيميرو سيعود الى صفوف الفريق الملكي في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، وذلك عقب مشاركته مع منتخب ​البرازيل​ في بطولة كوبا اميركا.