برشلونة يحسم موقفه النهائي من مستقبل ديمبيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

كشفت تقارير صحف عالمية، عن موقف نادي ​برشلونة​ الاسباني من مستقبل الدولي الفرنسي عثمان ​ديمبيلي​ جناح الفريق خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد ديمبيلي مع النادي الكتالوني نهاية الموسم المقبل، وتعمل الادارة الكتالونية على تمديد عقده منذ فترة.

وبحسب صحيفة ESPN، فان ادارة البرشا قررت الابقاء على عثمان ديمبيلي في الموسم المقبل خاصة بعد تعرضه للاصابة مع منتخب بلاده.

واضافت الصحيفة، أن البرشا تراجع عن قرار بيع ديمبيلي في الميركاتو الصيفي الحالي نظرا لانخفاض قيمته السوقية بعد تعرضه للاصابة مع فرنسا في بطولة أمم اوروبا.