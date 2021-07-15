برشلونة يعلن تمديد عقد جوهرته بولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

اعلن نادي ​برشلونة​ الإسباني عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تجديد عقد مهاجمه الشاب كارلوس ​بولو​ المعروف بـ"بيكي".



ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فقد توصل بولو لاتفاق مع البلوغرانا على تمديد عقده لموسم 2021/22، بالإضافة إلى موسم اختياري آخر.

ووقع اللاعب عقده الجديد في مكاتب النادي مع الرئيس خوان لابورتا، وسيكون الشرط الجزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

وسيتم إضافة كارلوس بولو لاعب برشلونة بي الجديد إلى الدورات التدريبية قبل الموسم في الأيام المقبلة وسيقدم تقاريره إلى سيرجي بارغوان.