فالفيردي: التواجد في ريال مدريد امر رائع للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

كشف نجم فريق ​ريال مدريد​ الاسباني ​فيدي فالفيردي​ عن فخره بالتواجد حالياً في السانتياغو بيرنابيو، مؤكداً ان الانضمام الى الفريق الملكي يستحق كل هذه المعاناة.



وفي حديث له، قال فالفيردي: القدوم من الأوروغواي للانضمام لريال مدريد كان أمرًا رائعًا، لقد استحق كل تلك المعاناة، أنا فخور جدًا جدًا بكوني جزءً من هذا الفريق".

واضاف: "الحجر الصحي في 2020؟ في لحظات صعبة كهذه، الجميع اضطر للبقاء في المنزل بسبب ما مررنا به، لقد قاتلنا في المنزل وعملنا بجد حتى نتمكن من العودة بعد الحجر الصحي لإسعاد المدريديستا وتحقيق الليغا".