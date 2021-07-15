إنبي يخسر بهدف من البنك الأهلى وديا استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق إنبى من البنك الأهلى وديا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.

ودفع حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بمجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين للوقوف على مستواهم الفني ودراسة إمكانيىة الاعتماد عليهم في المباريات المقبلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز تنفيذا لسياسة النادى البترولى.

يخوض فريق إنبى 10 مباريات ودية فى فترة التوقف الجارية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز بداية الشهر المقبل، حيث يرغب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى فى استغلال عدم إقامة مباريات رسمية فى تجهيز البدلاء والمصابين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق.

وجاء برنامج المباريات الوديه لفريق إنبي كالتالي : الأربعاء14/7مع فريق مجمع من الدرجه الاولي الخميس15/7 مع البنك الاهلي السبت17/7 مع فريق مجمع قسم ثاني الأحد18/7 مع ابوكبير الشرقية الخميس22/7 جارٍ الاتفاق مع احد الفرق الجمعه23/7 مع غزل المحلة الثلاثاء27/7 مع الاتفاق السعودي الأربعاء28/7 مع الانتاج الحربي السبت31/7 مع المقاولون العرب بالمقاولون الساعه 5 الأحد 1/8 جارٍ الاتفاق مع احد الفرق تقام المباريات ببتروسبورت

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29 ولا تزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.