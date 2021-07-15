جلسة تحفيزية فى المقاولون لتصحيح المسار قبل 24 ساعة من مواجهة بيراميدز.. صور

وسادت حالة من الجدية والحماس والرغبة في تصحيح المسار بين لاعبي المقاولون العرب، داخل معسكرهم المقام بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة في الدوري العام، في اللقاء الذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان.

ان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قام بمراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات الماضية لفريق بيراميدز، وأبرزها التعادل الأخير مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، يوم الخميس الماضي، لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المباراة المرتقبة مع المقاولون.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.