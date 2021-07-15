شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ"الاتوبيس" من أجل الانتقال إلى الترسانة لخوض مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاستعانة بحافلة الفريق فى الانتقال من مقر قلعة ميت عقبة، غداً الجمعة، إلى مقر نادى الترسانة، من أجل خوض التدريبات حيث سيستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة، على ستاد نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يرى الجهاز الفنى أن الحافلة أفضل للحفاظ على اللاعبين من أى احتكاكات فى ظل انتشار فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يتحرك الفريق بالحافلة متجها لنادي الترسانة لخوض المران وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة، نظرا لإجراء صيانة فى ملعب النادى الأبيض، على أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

فيما أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة رفضت بشكل رسمى قرار اتحاد الكرة، بشأن موعد مباراة الأبيض وأسوان، فى نصف نهائى كأس مصر، قائلاً: "رفضنا القرار لثلاثة نقاط مُحددها، أبرزها مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وتابع حسين لبيب خلال تصريحاته عبر تطبيق "كلوب هاوس"، مبدأ تكافؤ الفرص ينص على أنى عندما أكون فى دور نصف النهائى يجب أن أعرف من الطرف الأخر الذى سأواجه فى حالة التأهل للنهائى، والنقطة الثانية هى تساءل ماذا لو كان الزمالك لم يتأهل إلى نصف النهائى هل كان اتحاد الكرة سيأتى بمباراة فى بطولة ثالثة لوضعها فى هذا الموعد، أما النقطة الثالثة هى أننى كنادى يجب أن أعلم موعد نهاية البطولة لكى أعد لاعبى الفريق وفق هذا المُخطط".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن البيان الذى أصدر هو اعتراض رسمى على قرار اتخذ من اتحاد الكرة وليس اعتراض على تصريحات خرجت من أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، لأن فى النهاية نادى الزمالك يرد على القرارات الرسمية ولا شأن لنا بالتصريحات التى يتم تداولها، قائلاً: "قرار الاعتراض على مباراة أسوان كان قرارا مؤسسيا لأن الإدارة رأت أن هناك ظلما واقعا على الزمالك فالقرار هنا حق لنادى الزمالك إداريًا دون الرجوع للجهاز الفنى"، مضيفًا: "بالنسبة لمواعيد جدول الدورى الممتاز، فهذا يكون حق للمدير الفنى باتريس كارتيرون، وعند عودته إلى القاهرة سيتم مناقشة هذا الأمر قبل الرد على هذا الشأن".