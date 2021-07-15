شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محكمات مصريات لإدارة المباريات المؤهلة لدورى أبطال افريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال افريقيا، الثلاثى المصرى المحكمة شاهنده المغربي والمساعدتين يارا عاطف ومني عطاالله ضمن قائمة المحكمات اللاتي تم تعيينهن لادارة دورة تصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للاندية النسائية المقررة بالمغرب من 24 الى 30 يوليو الجاري والمؤهلة إلى النسخة الاولى لرابطة ابطال افريقيا .

وجاءت اختيارات المحكمات كالتالى: من الاتحاد المصري لكرة القدم : شاهندة سعد المغربي (حكمة) يارا عاطف ومنى عطاء الله (حكمتان مساعدتان) ، ومن الجامعة التونسية لكرة القدم : درصاف القنواطي (حكمة) هدى عفين ورحمة العلويني (حكمتان مساعدتان) ، ومن الاتحاد الجزائري لكرة القدم : لمياء عثمان وفريال اسماء (حكمتان مساعدتان) من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم : صباح صدير وفاطمة الزهراء العجاني (حكمتان) فتيحة جرموني وسكينة حمدي (حكمتان مساعدتان).

من ناحية أخرى، صرف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة 6 ملايين و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة لجميع حكام الدوري المصري لمختلف الأقسام، وتم إرسال بعضها للمناطق لصرفها ويتولي اتحاد الكرة صرف المستحقات للمناطق.

وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا يوجد أى متأخرات للحكام حتي الآن بعد صرف مبلغ الـ6 ملايين جنيه فى الساعات الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم ضغط مباريات الدورى فى الجدول الأخير الذى تم إعلانه أمس، الأحد، حتى ينتهى الدورى يوم 26 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب سيبدأ معسكره عقب انتهاء الدورى استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه إذا لم ينته الدورى يوم 26 أغسطس المقبل سيمتد حتى 30 سبتمبر على أقل تقدير، خاصة أن الدورى سيتوقف من 29 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبلين بسبب مباراتى المنتخب أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، وبالتالى اذا لم ينته الدورى قبل المعسكر سيمتد حتى نهاية سبتمبر.