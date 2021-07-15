الامارات | دراج فريق الإمارات بوغاتشر يقترب من الاحتفاظ بلقب "طواف فرنسا"

شكرا لقرائتكم خبر عن دراج فريق الإمارات بوغاتشر يقترب من الاحتفاظ بلقب "طواف فرنسا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دراج فريق الإمارات، السلوفيني تاداي بوغاتشار خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث في النسخة 108 بعدما أنهى المرحلة الثامنة عشرة الجبلية بين باو ولوز أرديدون والتي امتدت لمسافة 129,7 كلم في الصدارة. وبتجاوزه خط النهاية في الصدارة للمرحلة السادسة في مشاركتين حتى الآن في هذا الطواف الشهير، اقترب ابن الـ22 عاماً من الاحتفاظ باللقب بعدما عزز صدارته قبل ثلاثة أيام من الوصول الى نهايته الأحد في جادة الشانزيليزيه.

وأنهى 11 دارجاً هذه المرحلة الأخيرة صعوداً في النسخة الـ108 من الطواف، بفارق أقل من دقيقة عن بوغاتشار الذي قال "راودني شعور جميل وأنا سعيد حقاً بهذا الفوز. إنه (السباق) بمثابة لعبة بالنسبة لي، وأنا استمتع باللعب". وبدا السلوفيني حذراً من مرحلة السبت التي ستكون ضد الساعة بين ليبورن وسانت-إيميلون لمسافة 30,8 كلم، قائلاً "بإمكانك أن تخسر ببساطة ست دقائق خلال ثلاثين كيلومتراً".

وكان الكولومبي ريغوبرتو أوران الذي بدأ المرحلة وهو في المركز الرابع في الترتيب العام، الخاسر الأكبر الخميس إذ تخلف بفارق 8 دقائق و58 ثانية عن بوغاتشار وتخلى بالتالي عن مركزه الرابع للأسترالي بن أوكونور الذي حل ثامناً بفارق 34 ثانياً عن الصدارة، متراجعاً الى المركز العاشر بعدما بات الفارق بينه وبين السلوفيني 16 دقيقة 25 ثانية. واستفاد الهولندي فيلكو كيلدرمان من تعثر أوران ليصعد الى المركز الخامس في الترتيب العام بعدما أنهى مرحلة الخميس تاسعاً بفارق 34 ثانية عن بوغاتشار.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 3:33.45 ساعات

2- الدنماركي يوناش فينغيغارد بفارق ثانيتين

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق ثانيتين

4- الإسباني إنريك ماس بفارق 13 ثانية

5- الايرلندي دانيال مارتن بفارق 24 ثانية

- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 75:00.02 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:45 دقائق

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 5:51 د

4- الاسترالي بن أوكونور بفارق 8:18 د

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 8.50 د

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