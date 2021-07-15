روبن يعتزل كرة القدم نهائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن اعتزال كرة القدم للمرة الثانية.

وأكد لاعب بايرن ميونخ الألماني سابقا أن اعتزاله نهائي وذلك بعد عام واحد من عودته لنادي طفولته، جرونينجين الهولندي.

وقال روبن (37 عاما) عن اعتزاله «إنه قرار صادق رغم أن قلبي الكروي كان يود الاستمرار»، لكنه أكد أهمية التحلي بالواقعية.

ورحل روبن عن بايرن في 2019 بعد 10 أعوام قضاها معه، وحاول أن يسجل عودة مفاجئة في الموسم الماضي من خلال جرونينجين، لكي يساعد الفريق بشكل جزئي في أزمته مع كورونا.

ولكن الإصابات عطلت مساعيه للعودة لمستواه، حيث شارك في 7 مباريات فقط في الموسم الماضي.

وبدأ روبن مسيرته الاحترافية في جرونينجين عام 2000 ثم لعب لإيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد كما شارك في 96 مباراة مع منتخب هولندا.

وشارك روبن مع منتخب هولندا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة في النهائي على يد إسبانيا.