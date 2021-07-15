دوناروما يدشن فصلا جديدا بحديقة الأمراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحق حارس المرمى الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما بباريس سان جيرمان الفرنسي أمس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

ووقع دوناروما، الذي لعب دورا بارزا في تتويج منتخب إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مؤخرا، عقدا لمدة 5 أعوام مع عملاق كرة القدم الفرنسية، بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة ميلان من أجل تجديد عقده مع الفريق اللومباردي.

وأمضى دوناروما كامل مسيرته الكروية حتى الآن في ملعب سان سيرو، حيث شارك في 251 مباراة مع نادي طفولته ميلان منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 2015، قادما من فريق الشباب بالنادي وهو بعمر 16 عاما.

لكن الحارس الشاب (22 عاما) الذي تصدى لثلاث ركلات جزاء من جادون سانشو وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، لاعبي منتخب إنجلترا في نهائي (يورو 2020)، سيبدأ فصلا جديدا في مشواره الكروي بملعب (حديقة الأمراء) الموسم المقبل.

وأكد باريس سان جيرمان إتمام إجراءات التعاقد على موقعه الرسمي على الإنترنت، كما قال دوناروما «يسعدني أن أكون جزءا من هذا النادي الضخم».

وأوضح دوناروما «أشعر بالاستعداد لمواجهة هذا التحدي الجديد ومواصلة التطور هنا. مع باريس، أريد أن أفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات وأن أجلب السعادة للجماهير».

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 14 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي - كأكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه مع السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر - ليساعد ميلان في الحصول على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، كأفضل ترتيب له منذ موسم 2011 / 2012 وأصبح دوناروما ثاني لاعب بارز يختار الرحيل عن ميلان منذ نهاية الموسم، مع انتقال صانع الألعاب التركي هاكان كالهان أوغلو إلى منافسه اللدود إنتر.