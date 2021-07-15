الطائي يترقب وصول حارسه لوكوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب الصاعد الجديد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الطائي اليوم، وصول حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف، بعد أن سبقه في الوصول إلى مطار حائل الدولي، ثنائي قلب دفاع فريق الطائي البرازيلي مارسيلو فيريرا ولوكاس ألفيس، إضافة إلى المهاجم الزامبي ناوليدج موسونا.

كما ينتظر أن تعلن إدارة النادي أيضا، اتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون داسيلفا، كخامس الصفقات الأجنبية حتى الآن.

وكانت إدارة النادي أكملت إجراءات التعاقد مع لاعب فريق ضمك محمد محسن لمدة موسمين.

ويبدأ الطائي اعتبارا من بعد غد، المرحلة الثانية من إعداده من خلال معسكر القصيم استعدادا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب إلغاء المعسكر الذي كان مقررا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويواصل الفريق في الفترة الحالية تحضيراته بإشراف المدير الفني التونسي محمد الكوكي الذي يعمل حاليا على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بجانب إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة.