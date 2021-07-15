وليد عبدالله يكمل قائمة النصر بمعسكر بلغاريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبدالله إلى معسكر فريقه الإعدادي المقام حاليا في بلغاريا بعد ظهور سلبية المسحة الطبية والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا

وكان وليد عبدالله وزميله عبدالرحمن العبيد إضافة إلى المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني، تخلفوا عن مرافقة البعثة إلى بلغاريا نتيجة الحاجة إلى إعادة المسحة الطبية التي أجريت لثلاثتهم قبل أن تعاد للثنائي عبدالغني والعبيد ويلحقان بالبعثة، ثم لحق بهما أخيرا وليد عبدالله أيضا.

ورغم انضمام العبيد لمعسكر الفريق إلا أنه لا يزال العبيد يترقب عرض ناديه الجديد عقب دخوله الفترة الحرة في عقده الاحترافي والتي تمكنه من التوقيع مع أي ناد آخر، إلا أن التحاق اللاعب بمعسكر بلغاريا يؤكد رغبة النادي والمدير الفني مانو مينيز في استمرار العبيد مع الفريق.

وليد عبدالله

من جانب آخر، وجهت إدارة النصر الدعوة إلى محترف الفريق السابق، البلغاري خريستو ستوتشيكوف لزيارة المعسكر الفريق.

وكان ستوتشيكوف أحد اللاعبين المؤثرين في النصر وفي وصله للمشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بالبرازيل بعد أن نجح في قيادة الفريق للظفر ببطولة الكؤوس الآسيوية نسخة 1997 ــ 1998.

من ناحية ثانية أبدت جماهير النصر استياءها من الاتحاد السعودي لكرة السلة بعد قراره الأخير المتمثل في إلغاء بطولة كأس السوبر لأسباب مادية، حيث كان من المفترض أن يواجه النصر نظيره الوحدة في هذه البطولة.

ووصفت الجماهير الغاضبة القرار بأنه غير مبرر في ظل الدعم المالي الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية في زمن استثنائي، متفقة على أن تنظيم مباراة واحدة لن يؤثر على ميزانية الاتحاد.