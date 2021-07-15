دورة لحكمات اليد المستجدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد دورة للحكمات الجدد بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة ، بمدينة جدة خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من أغسطس المقبل. ووجه الاتحاد من خلال مكاتب وزارة الرياضة، التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية بتسجيل أسماء الراغبات في المشاركة على أن تكون المشاركات من الجنسية السعودية و ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها وألا يقل عمرها عن 17 عاما كحد أدنى ولا تزيد عن 32 عاما كحد أقصى، بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي بنجاح بموجب تقرير طبي.



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