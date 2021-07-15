غلق ساحة المشجعين المركزية أثناء الأولمبياد

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وتستمر حالة الطوارئ في طوكيو قبل أسبوع واحد من انطلاق الأولمبياد مع زيادة حالات الإصابة بالعدوى.
الساحة المركزية التي يطلق عليها مدينة «الواجهة البحرية» لطوكيو، والواقعة بالقرب من القرية الأولمبية وأماكن استضافة منافسات التزلج والدراجات، كان من المقرر أن تصبح منطقة حيوية للشباب الصغير خلال الأولمبياد.
وتم تسجيل 1300 حالة إصابة بكورونا في طوكيو أمس، وهي أعلى حصيلة إصابات منذ نحو 6 أشهر.
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