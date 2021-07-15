الدوني السوري الثاني بالجيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل نادي الجيل تعاقده مع المهاجم السوري أحمد الدوني (32 عاما) قادما من المرخية القطري لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى. وسيكون الدوني السوري الثاني في صفوف الجيل بعد أن سبقه في الانضمام إلى الفريق، المدافع عبدالله جينات قادما من الكرامة السوري. وسبق للدوني خوض عدد من التجارب مع عدد من الأندية العربية بدءا بالرفاع البحريني والزوراء العراقي ومسيمير القطري والمرخية القطري.



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