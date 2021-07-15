الرجاء المغربي يوضح في بيان رسمي حقيقة تعاقد الأهلي والزمالك مع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - ونفي الرجاء المغربي الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن رغبة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الحصول على خدمات عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفهما.

وارتبط الأهلي بالتعاقد مع المهاجم المغربي سفيان رحيمي، بينما جاء بن مالانجو على رادار الزمالك بعد اهتمام الناديين بتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وجاء البيان الرسمي لنادي الترجي كالتالي..

يؤكد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي أن باب التفاوض مغلق مع كل ركائز الفريق.

ويوضح المكتب المديري أن نادي الرجاء الرياضي بحاجة الى كل لاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة وينفي بهذه المناسبة جميع الشائعات التي تروج حالياً والتي تهدف الى خلق الفتنة بين قطاعات النادي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويحتفظ نادي الرجاء بكامل حقوقه في متابعة كل ما يروج من شائعات قصد زعزعة استقرار النادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد رشيد الأندلسى، رئيس نادى الرجاء المغربى، أن الحديث عن رحيل سفيان رحيمى وبن مالانجو عن الرجاء المغربى سابق لأوانه وأغلقنا باب المفاوضات مع كل الأندية بشأنهما.

وقال رشيد الأندلسى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الرجاء استحق التتويج بالكونفدرالية عن جدارة بعد حصوله على أفضل هجوم وأقوى دفاع مع الاحترام الكبير لفريق شبيبة القبائل الذى قدم بطولة رائعة ولكن الرجاء استحق اللقب".

وأضاف رئيس الرجاء: "جمهور الرجاء لا يقبل سوى الفوز بالبطولات لذلك هو كان غاضبا من ابتعاد الرجاء في المسابقة المحلية إلا ان الفوز اليوم برباعية على المغرب التطوانى أعاد الثقة لهم وقادرين على تحقيق الدورى المغربي".

وأوضح رشيد الأندلسى: "أغلقنا باب التفاوض حاليا مع كل الأندية بخصوص سفيان رحيمى وبن مالانجو لحين انتهاء الموسم الحالي لأنهما من الركائز المهمة في الفريق، وتحديد مصيرهم سيكون نهاية الموسم، والحديث عن رحيل رحيمى وبن مالانجو سابق لأوانه".