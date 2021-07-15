شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الأولمبياد.. أشرف حافظ يهدد بالاستقالة من تدريب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أشرف حافظ المدير الفنى لعبدااللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة بالاستقالة من منصبه بسبب القرار الوزارى الخاص بسفر بعثة المنتخب الى طوكيو .

أكد أشرف حافظ أن اتحاد المصارعة تسبب فى صدور القرار الوزارى بصفته مدرب مصارعة حرة رغم انه مدير فني وتعاقده مع الاتحاد كمدير فني وليس مدربا

وقال حافظ أدرس الاستقالة بسبب هذه التصرفات التى تصدر من مجلس إدارة الاتحاد، خاصة وانه فى المقابل يتم تسمية مدرب آخر لا يعلم عن اللاعبين شيئا كمدير فنيا وهذا يعد ظلم لا يقبله أحد

غادرت بعثة منتخب المصارعة إلى المجر لإقامة معسكر خارجى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 21 يوليو الجار، على أن يشارك به لاعبى منتخب الرومانية.