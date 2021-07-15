شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل لاعبى الزمالك بالإجازة؟.. طارق حامد يتدرب على البحر وجبل بـ"الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعبو الزمالك، لاستئناف التدريبات في الخامسة من مساء غد الجمعة، على ستاد الراحل حسن الشاذلى بمقر نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الزمالك في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد.

وحرص عدد من لاعبى الزمالك على قضاء إجازة الفريق فى الساحل الشمالى ومنهم طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى رغم الإجازة إلا إنه حرص على خوض تدريبات بدنية على الشاطئ.



طارق حامد

فيما حرص محمد أبو جبل حارس الزمالك، على خوض تدريبات بدنية أيضا ولكن فى إحدى صالات الجيمانزيوم وهو نفس الأمر الذى حرص عليه عدد من لاعبى الفريق من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف،وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.



محمد أبو جبل حارس الزمالك

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة قبل أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة، ويأتى خوض الزمالك لتدريباته فى نادى الترسانة خلال الفترة المقبلة نظرا لإجراء صيانة لملعب نادى الزمالك.