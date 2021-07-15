شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن إعارة ثلاثي فريق الشباب إلى زيزكوف التشيكي موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلى، عن انتقال ثلاثي فريق الشباب؛ ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد «بيسو» إلى نادي زيزكوف التشيكي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي قبل السفر.

جاءت فكرة إعارة اللاعبين للخارج؛ بهدف المعايشة واكتساب الخبرات الكبيرة بعد نجاح تجربة الإعارات الداخلية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللاعبين، ومنهم محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد عبد القادر، وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، إن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط، بالتنسيق مع الكابتن خالد ببيو مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفني للقطاع؛ لتوفير الخبرات الأوروبية اللازمة للعناصر المميزة من لاعبي القطاع، للاستفادة بهم مستقبلًا لتدعيم الفريق الأول.

وأشار إلى أن هناك خطة عمل متكاملة تستهدف تحقيق هدفين، الأول يتمثل في تدعيم الفريق الأول بعد اكتساب هؤلاء اللاعبين الخبرات اللازمة خلال مسيرتهم الاحترافية، والثاني تنمية موارد النادي مستقبلًا من خلال تسويق لاعبي قطاع الناشئين في أوروبا.

وكشف مدير التسويق والتعاقدات عن المفاوضات المستمرة مع ثلاثة أندية أوروبية أخرى، من أجل بحث ومناقشة إبرام مزيد من الاتفاقات الخاصة بتسويق لاعبي قطاع الناشئين، بما يحقق مصلحة النادي على كافة المستويات الفنية والتسويقية.

تأتي تحركات النادي في هذا الصدد في ضوء استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفني للقطاع، وفى حضور لجنة التخطيط، وذلك لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، ومد الفريق الأول بالعناصر المميزة وفقًا للخطة الموضوعة التي تعتمد على عدة محاور، منها تطوير قدرات مدربي القطاع بما يتناسب مع التطور الحادث في عالم التدريب، وتوفير وسائل وأدوات التدريب الحديثة، مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسمعية في إعداد المدربين، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمه من ملاعب للتدريب وصالات «الجيم».