شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بن شرقي وأوباما تضمن الصدارة لهجوم الزمالك بـ 35 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن فريق الزمالك يقدم موسماً قوياً بغد تفوق الفريق الأبيض بشكل ملحوظ في الدوري العام، معتلياً صدارة المسابقة منذ يناير الماضي، في ظل الانتصارات التي حققها على فرق الايجيبشن ليج، ولم يعتلي الفريق الأبيض صدارة الترتيب وحسب، بل تفوق أيضاً بشكل واضح في الجانب الهجومي.

يتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري العام برصيد 48 هدفاً سجلها لاعبيه خلال الموسم الجاري، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 47 هدفاً ويحل فريق سموحة ثالثاً برصيد 43 هدفاً.

ويعتبر الثنائي، أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، هما أهم العناصر المؤثرة في كتيبة الهجوم الأبيض، متفوقين على زملائهم في جدول ترتيب هدافي الزمالك خلال هذا الموسم.

وشارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 33 مباراة خلال هذا الموسم، سجل خلالهم 13 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه، خلال مشاركته مع الفريق الأبيض بمختلف البطولات.

أما يوسف أوباما والذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الزمالك بعد المغربي أشرف بن شرقي، فشارك في 31 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

بذلك يكون أشرف بن شرقي وزيزو قد ساهما في 35 هدفاً من إجمالي الأهداف التي سجلها الزمالك في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.