شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاقد سيراميكا مع عمر كمال عبد الواحد ؟ معتز البطاوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المدير الرياضى لنادى سيراميكا حقيقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصرى البورسعيدى خصوصا بعد الأنباء التي تداولت بشأت توقيع اللاعب للفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

قال البطاوى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن إدارة ناديه لم تفتح ملف التفاوض مع نظراءهم في الفريق البورسعيدي، مؤكدا أن الفريق يركز في المباريات المقبلة من الدورى المصرى لتحسين وضع فريق سيراميكا في ترتيب جدول الدوري.

أكد البطاوى أن سيراميكا يخوض مجموعة من المباريات الودية في الودية في الفترة القادمة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة ضياء السيد رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلى، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا بدأ من الإثنين الماضى في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.