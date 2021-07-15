شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يجتمع مع مدرب السلة الجديد فى مقر النادى.. والإعلان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الوقت الحالى، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مع مدرب السلة الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للأسبانى أوجستى، على أن يتم الإعلان الرسمى عن المدرب الجديد للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك خلال الساعات الجارية، بعدما أعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك.

وقاد أوجستى بوش، فريق سلة الزمالك للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح، ودخل الأهلي فى مفاوضات قوية مع الإسبانى أوجستى بوش لتولى منصب المدير الفنى لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلفاً للبرتغالي ماريو بالما الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي بعد توجيه الشكرله.

فيما أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة رفضت بشكل رسمى قرار اتحاد الكرة، بشأن موعد مباراة الأبيض وأسوان، فى نصف نهائى كأس مصر، قائلاً: "رفضنا القرار لثلاثة نقاط مُحددها، أبرزها مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وتابع حسين لبيب خلال تصريحاته عبر تطبيق "كلوب هاوس"، مبدأ تكافؤ الفرص ينص على أنى عندما أكون فى دور نصف النهائى يجب أن أعرف من الطرف الأخر الذى سأواجه فى حالة التأهل للنهائى، والنقطة الثانية هى تساءل ماذا لو كان الزمالك لم يتأهل إلى نصف النهائى هل كان اتحاد الكرة سيأتى بمباراة فى بطولة ثالثة لوضعها فى هذا الموعد، أما النقطة الثالثة هى أننى كنادى يجب أن أعلم موعد نهاية البطولة لكى أعد لاعبى الفريق وفق هذا المُخطط".