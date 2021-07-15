شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم حاتم البحيري 3 مواسم لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع اللاعب حاتم البحيري الذي يُجيد اللعب بمركز صانع الألعاب و الجناح " 1 - 2 - 3 " بعقد يمتد لثلاثة مواسم .

ووقع حاتم على تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024 .

وجاء التعاقد مع "البحيرى" وفقاً للرؤية الفنية لأحمد مرعى المدير الفنى الذى أكد أن اللاعب سوف يكون إضافة كبيره لصفوف الفريق.

ومن جانبه أشار اللاعب أنه أحد أبناء نادى الاتحاد السكندرى العريق و أعرب عن سعادته بعودته من جديد لقلعة زعيم الثغر، وأكد أنه سيبذل كل الجهد هو وزملائه نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات ..