شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة المنتخب الأولمبى إلى مدينة سابورو اليابانية تستغرق 14 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق رحلة المنتخب الأولمبى إلى مدينة سابورو اليابانية 14 ساعة، حيث تقيم بعثة المنتخب الأولمبى فى هذه المدينة بناء على قرعة الأولمبياد التى أقيمت فى ابريل الماضى.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر واستراليا يوم 28 يوليو فى ختام الدور الأول لأولمبياد طوكيو.

وتوجه اليوم ، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.