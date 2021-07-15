شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 5 أيام خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل مدرب المقاصة ونائب مدير الكرة بالنادي أن فريقه سيحصل على إجازة 5 أيام خلال عيد الأضحى في ظل عدم ارتباط فريقه بخوض مباريات في الدوري في الفترة الحالية نظرا لتوقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

قال عادل في تصريحات خاصة أن المجموعة الأساسية ستعود لتدريبات المقاصة بدءا من السبت المقبل بعد انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، مؤكدا أن المجموعة الاحتياطية ستتدرب اليوم الخميس وتحصل على راحة الجمعة، على أن تعود للتدريبات بدءا من السبت مع المجموعة الأساسية.

أوضح أن فريق المقاصة يتدرب يومي السبت والأحد بعد عودة اللاعبين الأساسيين قبل الحصول على راحة بدءا من الاثنين المقبل وحتى الجمعة قبل استئناف التدريبات يوم السبت بعد المقبل.

ويستأنف فريق المقاصة تدريباته بعد انتهاء إجازة العيد استعدادا لاستشناف الدوري بعد الأولمبياد، حيث يحدد الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل برنامج التحضير للموسم المقبل.

ويحصل نادي المقاصة على نسبة 20% من عائد بيع عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي إلى بيراميدز بعد إتمام إجراءات انتقال اللاعب للنادي السماوي بدءا من الموسم المقبل.

وتلقى عبد الله مجدي أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية أبرزها من بيراميدز وسموحة وسيراميكا وعرض خارجي من جازنتيب التركي ولكن إدارة المقاصة فضلت بيعه للنادي السماوي باعتباره أفضل العروض المالية لضم اللاعب.

وكان نادي جازنتيب التركي يرغب في استعارة عبد الله مجدي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم القادم، ولكن إدارة المقاصة فضلت بيع اللاعب بشكل نهائي دون مناقشة العرض التركي، لاسيما مع تفضيل اللاعب الانتقال إلى بيراميدز عن باقي العروض وإخطار إدارة ناديه بذلك.