"يعلم الله إنني لم أٌقصر".. مصطفى محمد يوجه هذه الرسالة عقب سفر المنتخب الأولمبي لليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المحترف المصري في صفوف فريق جالاتا سراي التركي، دعمه للمنتخب الأولمبي، متمنيًا أن يُحقق زملائه إنجازًا جديدًا خلال مشاركتهم.

وغرد مصطفى محمد، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، قائلًا:"بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الأب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب التوفيق في الأولمبياد وتحقيق إنجاز جديد".

وأتم مصطفى محمد تغريدته بقوله:"يعلم الله إنني لم أُقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لأكون سبب في صعودنا للأولمبياد ولكن قدر الله إني لا أُشارك ولكن كل الدعم لرجال المنتخب".

وكان نادي جالاتا سراي التركي قد رفض السماح لمصطفى محمد بالسفر رفقة المنتخب الأولمبي ضمن البعثة التي ستُارك في أولمبياد طوكيو 2020؛ لحاجته له.

وسافر المنتخب الأولمبي، في وقت سابق من اليوم، إلى اليابان؛ استعدادًا للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قد أعلن القائمة التي ستخوض دورة أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري.

يُذكر أن قرعة الأولمبياد كانت قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.