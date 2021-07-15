بعد رفض التفريط في رحيمي ومالانجو.. الرجاء: سنتابع كل من يروج الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي بيانًا نفى فيه التفاوض بشأن رحيل أي من عناصر الفريق خلال الصيف الجاري، موضحًا أنه سوف يلاحق كل من يروج الشائعات بخصوص الفريق على حد تعبيرهم.

وقال الرجاء في بيان أصدره اليوم الخميس :"يؤكد المكتب المديري لنادء الرجاء الرياضي أن باب التفاوض مغلق بشأن كل ركائز الفريق".

وتابع: "ويوضح المكتب المديري أن نادي الرجاء الرياضي بحاجة لجميع لاعبين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وينفي بنفس المناسبة جميع الشائعات التي تروج حاليًا والتي تهدف إلى الفتنة بين مكونات النادي".

وأضاف: "ويحتفظ نادي الرجاء الرياضي بكامل حقوقه في متابعة كل من يروج شائعات قد زعزة استقرار النادي".

وكشف رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي في تصريحات أصدرها أمس الأربعاء عن غلق باب التفاوض حول رحيل الثنائي سفيان رحيمي وبن مالانجو حتى انتهاء الموسم الجاري.

وربطت بعض التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة بين انتقال سفيان رحيمي للأهلي، وبن مالانجو إلى الزمالك.