بالابتسامة والتفاؤل.. منتخب مصر الأولمبي إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

سافر المنتخب الأولمبي، اليوم الخميس، إلى اليابان؛ استعدادًا للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وخاض لاعبو المنتخب الأولمبي، صباح اليوم حصة تدريبية خفيفة في صالة "الجيم"، قبل التوجه إلى مطار القاهرة ومنه إلى اليابان؛ وظهرت على أفراد البعثة ملامح التفاؤل.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد أعلن القائمة التي ستخوض دورة أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

يُذكر أن قرعة الأولمبياد كانت قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.