فاركو يُبقي على 21 لاعباً بعد الصعود للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فاركو ـ الصاعد حديثًا للدوري الممتاز ـ إبقائه على 21 لاعباً ضمن صفوفه في الموسم الجديد لاسيما أن أغلبهم كان من القوام الأساسي الذى شارك في تدوين إنجاز للنادي بصعوده للممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

ورفض مسئولو فاركو، بحسب بيان رسمي صادر عنهم اليوم الخميس، فكرة التضحية بكل اللاعبين بالفريق، مشددين على ثقتهم في اللاعبين لتحقيق طموحات النادى في أول مواسمه بالدوري الممتاز.

وأشار نادي فاركو، إلى إنهم يستعدون لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفني الحالي مجدي عبد العاطى ليقود الفريق فنياً ولكن يضعون خلال الفترة الحالية اللمسات الأخيرة بخصوص التعاقد على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف نادي فاركو تدريباته عقب إجازة عيد الأضحى لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكانت إدارة نادي فاركو، قد أعلنت عبر بيان رسمي في وقت سابق من اليوم، توجيه الشكر لـ14 لاعبا من صفوف الفريق وإنهاء عقودهم بالتراضي.

وتأهل فاركو مؤخرًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بفوزه على بني عبيد بنتيجة بثلاثة أهداف دون رد