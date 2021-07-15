فرجاني ساسي يوجه الشكر لنادي الزماك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الدولي التونسي، فرجاني ساسي الشكر لجماهير الزمالك على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء ووصفها بأنها الأفضل في حياته الكروية.

وكتب ساسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي."

وأضاف: "عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة، أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة."

وأعلن ساسي في وقتٍ سابق نهاية علاقته بنادي الزمالك بنهاية شهر مايو فيما يؤكد مسؤولو النادي أن عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.