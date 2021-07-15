اخبار الرياضه

فرجاني ساسي يوجه الشكر لنادي الزماك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الدولي التونسي، فرجاني ساسي الشكر لجماهير الزمالك على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء ووصفها بأنها الأفضل في حياته الكروية.

وكتب ساسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي."

وأضاف: "عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة، أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة."

وأعلن ساسي في وقتٍ سابق نهاية علاقته بنادي الزمالك بنهاية شهر مايو فيما يؤكد مسؤولو النادي أن عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا