يقدم لكم موقع الخليج 365 تحديث سجل بطولات الوداد بعد التتويج بلقب الدوري المغربي 2021 للمرة 21 في تاريخه بعدما حسمه قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويتصدر نادي الوداد البيضاوى والمعروف بـ “وداد الأمة” أو الواك، قائمة أكثر الأندية المغربية تتويجاً بلقبي الدوري المغربي وكأس العرش المغربي، ويُعد قطب من أقطاب الكرة المغربية جنبًا إلى جنب الرجاء والجيش الملكي.

وتُوج منذ عام 1956 بلقب الدوري المغربي حتى الآن 19 فريقًا، وكان فريق الوداد الرياضي أو وداد الأمة هو أول بطل للمسابقة في عام 1957 بعد تغلبه على فريق الكوكب المراكشي الذي احتل المركز الثاني بفضل هدافه البارع كريمو صاحب 18 هدفًا آنذاك.

استطاع الوداد عام 2000 احتلال المركز الـ 12 في ترتيب أندية القرن الـ 20 على مستوي قارة أفريقيا، حسب تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

فى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي، عدد بطولات الوداد في الدوري المغربي، وعدد بطولاته في دوري أبطال أفريقيا.

متى تأسس نادي الوداد البيضاوي المغربي

سُمي النادي على اسم فيلم للفنانة المصرية “أم كلثوم” انتج عام 1935، سُمي بـ “وداد”. تأسس النادي بشكل رسمي على يد محمد بن الحسن التونسي العفاني الشهير بـ “الأب جيكو”، ويحتفل النادي البيضاوي يوم 8 مايو من كل عام بعيد ميلاد تأسيسه.

ويرجع تأسيس النادي إلى عام 1937، ويتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً له، ويستقبل مبارياته على ملعب “محمد الخامس”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الوداد الى عام 1956 عندما فاز بكأس الاستقلال، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1948 عندما فاز ببطولة شمال أفريقيا.

وساهم فريق “الواك” في مناهضة الاستعمار الفرنسي، وكانت مبارياته تعرف دائما اعتقال بعض المشجعين، بل إن مباريات الفريق أصبحت فرصة للمغاربة ليعبروا عن سخطهم ومطالبتهم برحيل المستعمر.

وكانت الجماهير تهتف للوداد في كل مدن المملكة سواء منتصرا أو متعادلا أو منهزما، وكانت هذه الجماهير تتعرض للاستفزاز من طرف المستعمر الذي وصل به الحقد إلى حد تطويق الملاعب أثناء مباريات الوداد بالدبابات لتخويف الجمهور.

تحديث | سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي “محلياً”

كم عدد بطولات الوداد في الدوري المغربي؟

فاز الوداد بالدوري المغربي 21 مرة (حسب احصائيات الفيفا) أعوام: (1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1954 – 1957 – 1966 – 1969 – 1976 – 1977 – 1978 – 1986 – 1990 – 1991 – 1993 – 2006 – 2010 – 2015 – 2017 – 2019 – 2021).

فاز الوداد بلقب الدوري 16 مرة (حسب احصائيات الاتحاد المغربي) أعوام: (1957 – 1966 – 1969 – 1976 – 1977 – 1978 – 1986 – 1990 – 1991 – 1993 – 2006 – 2010 – 2015 – 2017 – 2019 – 2021).

كم عدد بطولات الوداد في كأس العرش المغربي؟

فاز الوداد بكأس العرش 9 مرات أعوام: (1970 – 1978 – 1979 – 1981 – 1989 – 1994 – 1997 – 1998 – 2001).

سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي “قارياً”

كم عدد بطولات الوداد في دوري أبطال أفريقيا؟

تُوج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي: (1992 – 2017).

كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج الوداد بكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة عام (2002).

كأس السوبر الأفريقي

تُوج الوداد بكأس السوبر الأفريقي مرو واحدة عام: (2018).

بطولات آخري فاز بها نادي الوداد البيضاوي

كأس الآفروآسيوية مرة واحدة عام: (1993).

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري مرة واحدة عام: (1989).

كأس الملك محمد الخامس مرة واحدة عام: (1979).

كأس السوبر العربي مرو واحدة عام: (1992).

بطولة شمال أفريقيا 3 مرات اعوام: (1948 – 1949 – 1950).

كأس أفريقيا الشمالية مرة واحدة عام: (1948).

كأس الاستقلال مرة واحدة عام: (1956).

كأس العرب مرة واحدة عام: (1990).

كأس جيل مرتين عامي: (1940، 1949).

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