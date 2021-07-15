مُحدث | جميع صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021

نرصد لكم في هذا الملف المُحدث جميع صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، على أن يتضمن تفاصيل كل صفقة وقائمة خاصة باسماء اللاعبين الراحلين عن ملعب سانتياجو برنابيو وآلفريدو دي ستيفانو.

يُشرف على سوق انتقالات وصيف الدوري الاسباني الموسم الماضي، المدير الفني الايطالي كارلو أنشيلوتي، العائد إلى تدريب النادي الملكي بعدما فسخ عقده الطويل مع إيفرتون الإنجليزي بشكل مفاجيء فور انتهاء الموسم الكروي لتلبية دعوة الرئيس فلورنتينو بيريز.

ووافق كارلو أنشيلوتي على خلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد بعقد مدته 3 سنوات، رغم عدم ثقته في انتهاء حالة التقشف التي يتبعها بيريز منذ سنوات، متناسيًا تعرضه للطرد في صيف 2015 بسبب الإخفاق أمام يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجلب كارلتيو خلال فترته الأولى اللقب العاشر للريال في تاريخ مشاركته بدوري الابطال، حين هزم أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف لهدف بعد التمديد إلى أشواط إضافية، لكن هذا الإنجاز لم يشفع له طويلاً.

ويواجه المدرب الجديد القديم تحديات غير عادية منذ توليه المسؤولية فلم يقنع بعد فلورنتينو بيريز بالتخلي عن سياسته التقشفية بالعودة للانفاق ببزخ وإبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021، مثل شراء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان أو ضم الجناح الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول.

ويحتاج ريال مدريد لإبقاء رافاييل فاران والتصدي لعروض مانشستر يونايتد وتشيلسي أو الاستعانة بقلب دفاع جديد، على أمل تعويض الهزة التي ضربت الخط الخلفي برحيل سيرخيو راموس، شريطة تقبل المدافع الجديد لعب دور البديل للبرازيلي إيدير ميليتاو أو السويسري دافيد ألابا في أي وقت خلال مباريات الدوري الاسباني أو كأس ملك إسبانيا.

ولم تنجح سياسة بيريز التقشفية في حل الأزمة الفنية التي مَر بها ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، سواء على الصعيد المحلي والقاري، بغض النظر عن التتويج بلقب الدوري الاسباني 2020 تحت قيادة زين الدين زيدان، لكنه وبشهادة جميع النقاد جاء بفضل تدني مستوى برشلونة وأتلتيكو مدريد في الأساس، تزامنًا مع تكسر نسق المنافسة بفعل جائحة فيروس كورونا.

واستغنى الريال خلال صيف 2020 عن نجوم أمثال أشرف حكيمي وسيرخيو ريجيلون وخاميس رودريجيز، وأعاد جاريث بيل لتوتنهام بنظام الإعارة، ومن ثم أعار إبراهيم دياز وبورخا مايورال ولوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد في يناير 2021.

وتعامل بيريز بلا مُبالاة غير عادية مع قضية تعويض اللاعبين الراحلين، بل وأجبر زيدان على تصعيد تشكيلة كاملة من ريال مدريد كاستيا مكونة من 11 لاعبًا هم «رودريجو سيلفا وأنتونيو بلانكو وفيكتور شوست وميجيل جوتيريز وبابلو رامون ومارفين أولاولا ودييجو ألتوبي وسيرخيو آريباس ولوكاس كانيزاريس وسيرخيو سانتوس».

ويأمل عشاق ريال مدريد ألا يواصل بيريز على نفس النسق ويبدأ في استغلال الأموال التي جناها جراء بيع حكيمي وريجيلون، والأموال التي وفرها من رواتب خاميس رودريجيز وسيرخيو راموس.

ما هي صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021؟

اكتفى ريال مدريد بإبرام صفقة واحدة فقط على مدار شهري يونيو ويوليو 2021، وكانت صفقة بالمجان لم تكلفه سوى الراتب السنوي فقط، عندما ضم المدافع النمساوي دافيد ألابا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الالماني.

وارتبط قائد منتخب النمسا بالانضمام إلى تشكيلة ريال مدريد منذ عامين على الأقل، لكن مُغالاة إدارة بايرن ميونخ في مطالبها المالية دفعت اللاعب نحو الانتظار حتى انتهاء عقده في صيف 2021 لتحقيق حلم الطفولة.

وقضىَ دافيد ألابا مسيرته الاحترافية بين صفوف بايرن ميونخ منذ رحيله عن نادي أوستريا النمساوي عام 2008، ليلعب 33 مباراة مع فريق بايرن ميونخ ب قبل خروجه لإعارة ناجحة مع هوفنهايم خلال موسم 2011/2010، ليعود بعدها إلى آليانز آرينا ويحجز لنفسه مكانًا دائمًا في تشكيلة الفريق.

وخلال 13 عامًا بين صفوف بايرن ميونخ لعب دافيد ألابا في 3 أدوار مختلفة كقلب دفاع وظهير أيسر ووسط دفاعي، وسجل اللاعب صاحب الـ 29 عامًا ما مجموعه 23 هدفًا وصنع 29 هدفًا في 281 مباراة بمنافسات الدوري الالماني، بالاضافة إلى هدفين في 17 مباراة رفقة هوفنهايم، وفاز بكأسين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس العالم للأندية، و10 ألقاب في البوندسليجا، و6 ألقاب في كأس ألمانيا.

كما أكمل ألابا 91 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة، قبل أن يوقع على عقد مدته 5 سنوات قادمة مع ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021.

وشهد سوق الانتقالات الحالي، عودة الويلزي جاريث بيل إلى الريال عقب انتهاء فترة إعارته مع فريقه القديم توتنهام هوتسبير الذي لم يعد يقوى على تسديد راتبه السنوي الضخم.

كذلك عاد صانع الألعاب الدولي النرويجي مارتن أوديجارد بعد انتهاء إعارته المتواضعة مع آرسنال الانجليزي، والأمر نفسه يخص داني سيبايوس ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز وخيسوس فاييخو.

التالي جميع صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات 2021

1- دافيد ألابا، ظهير ومدافع نمساوي، قادم من بايرن ميونخ (صفقة مجانية – عقد حتى 2026)

2- جاريث بيل، جناح ومهاجم ويلزي، قادم من توتنهام هوتسبير (انتهاء إعارة – عقد حتى 2022)

3- تاكيفوسا كوبو، جناح أيمن ياباني وصانع ألعاب، قادم من فياريال وخيتافي (انتهاء إعارة – عقد حتى 2024)

4- مارتن أوديجارد، صانع ألعاب نرويجي، قادم من آرسنال (انتهاء إعارة – عقد حتى 2023)

5- خيسوس فاييخو، قلب دفاع اسباني، قادم من غرناطة (انتهاء إعارة – عقد حتى 2025)

6- داني سيبايوس، ارتكاز اسباني، قادم من آرسنال (انتهاء إعارة – عقد حتى 2023)

7- إبراهيم دياز، وسط مهاجم اسباني مغربي، قادم من ميلان (انتهاء إعارة – عقد حتى 2025)

8- لوكا يوفيتش، مهاجم صربي، قادم من آينتراخت فرانكفورت (انتهاء إعارة – عقد حتى 2025)

من هم الراحلون عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021؟

رحل في الميركاتو الصيفي 2021 القائد التاريخي لريال مدريد، واللاعب الأكثر مشاركة مع الفريق في السنوات الـ 16 الماضية، سيرخيو راموس، بطريقة أحزنت العديد من أنصار النادي الملكي، ومهما كانت الاسماء الراحلة عن النادي هذا الصيف، سيبقى عنوان ميركاتو 2021 دائمًا وأبدًا هو رحيل راموس عن قلعة الملوك.

جاء رحيل سيرخيو راموس بسبب طلب تمديد عقده لمدة عامين لمساعدته على اعتزال كرة القدم رفقة الفريق، دون المساس براتبه السنوي، غير أن فلورنتينو بيريز رفض تلك الشروط، وطالب اللاعب بتقليص راتبه والتوقيع على عقد مدته سنة واحدة، ما أدى إلى انهيار المفاوضات.

ووقع صاحب الـ 35 عامًا على عقد مدته عامين مع باريس سان جيرمان وراتب سنوي يقدر بـ 10.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، ليسدل الستار على مسيرة عامرة بالانجازات مع الريال، شهدت تتويجه بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومشاركته في 469 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني، سجل خلالهم 72 هدفًا.

ومن المنتظر رحيل فاران إلى مان يونايتد بنسبة 65٪، وخروج المزيد من اللاعبين الذين لم يعد بمقدورهم تقديم الإضافة المرجوة للريال أمثال إيسكو وماريانو دياز، وعودة بعض الأسماء للعب على سبيل الإعارة لموسم جديد وفي مقدمتهم لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز، وعند تأكيد تلك الصفقات بشكل رسمي سيقوم الخليج 365 بإضافتها في القائمة أدناه.

التالي الراحلون عن ريال مدريد في سوق الانتقالات 2021:

1- سيرخيو راموس جارسيا، مدافع اسباني رحل إلى باريس سان جيرمان (انتقال حر)

2- دييجو ألتوبي سواريز، حارس مرمى اسبانيا، رحل إلى فوينلاباردا الاسباني (إعارة حتى يونيو 2022)

3- هوجو دورو بيراليس، جناح ومهاجم اسباني، رحل إلى خيتافي الاسباني (انتهاء إعارة)

4- فرانشو فيويلاسير، جناح أيمن أرجنتيني، رحل إلى إيبار الاسباني (انتقال حر)

5- فران جارسيا، ظهير وجناح أيسر اسباني، رحل إلى رايو فاييكانو الاسباني (2 مليون يورو)

6- سيرخيو لوبيز غالاتشي، ظهير أيمن ألماني اسباني، رحل إلى بازل السويسري (مليون يورو)

7- خورخي مارتين خوردي، لاعب وسط اسباني، رحل إلى تالافيرا الاسباني (إعارة حتى يونيو 2022)

*ملحوظة: احتفظ بهذا الملف، وقم بتحديثه بشكل أسبوعي للتعرف على آخر وأحدث صفقات ريال مدريد في صيف 2021.

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