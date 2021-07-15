مشاهدة مباراة الفيصلي والسلط في بث مباشر الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني ضمن مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021، لحساب الجولة 10.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والسلط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الاردن، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد عمان الدولي.

وتنقل مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني على القناة الاردنية الرياضية إتش دي ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي بسام المجالي.

يدخل فريق الفيصلي (حامل اللقب) اللقاء في قمة جدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 8 اهداف.

وسيبحث الزعيم في مباراة اليوم أمام السلط الى تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الاردني من أجل فض شراكة الصدارة مع فريق الرمثا والذي لعب مباراة زائدة.

على الجانب الآخر يحتل فريق السلط المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 6 اهداف، وسيسعي اليوم جاهداً للخروج بنتيجة إيجابية أمام مضيفه الفيصلي.

كانت الجولة الماضية في الدوري الاردني قد شهدت فوز الفيصلي خارج ملعبه على الجليل 3-1، كما حقق السلط الفوز على ملعبه أمام البقعة بنتيجة 2-صفر لصالخ ذات الجولة.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت يوم 6 يناير 2021 لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الاردني المنصرم والذي حسمه الزعيم لصالحه، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق السلط بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.