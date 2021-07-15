مصطفى فتحي يضع شرطًا لتجديد عقده مع الزمالك

وضع جناح فريق الزمالك والمُعار لسموحة مصطفى فتحي، شرطًا وحيدًا من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما اقترب من العودة للأبيض عقب نهاية الموسم الجاري.

وخرج مصطفى فتحي في يناير الماضي إلى سموحة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في ظل خروجه من حسابات المدرب جايمي باتشيكو وقتها، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم.

وطلب المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون من اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، عودة مصطفى فتحي بعد تألقه مع سموحة، إذ يتصدر قائمة هدافين الموج الأزرق برصيد 10 أهداف كما ينافس على لقب الهداف.

وأوضح الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت إبراهيم عبدالجواد، أن الزمالك فتح خط المفاوضات مع مصطفى فتحي لتمديد عقده ، خشية أن يخسره النادي مجانًا الصيف المثقبل على طريق فرجاني ساسي، إذ يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المُقبل دون الرجوع لناديه.

وأشار إلى أن مصطفى فتحي اشترط على الزمالك تعديل راتبه السنوي في العقد الجديد ووضعه ضمن الفئة الأولى بالنادي حتى يُجدد عقده، خاصة بعد العروض القوية التي قدمها مؤخرًا.

ويرغب الزمالك في تحصين لاعبه بتجديد عقده لمدة 3 مواسم في ظل سياسة اللجنة الحالية بالتجديد للاعبي، كما أن مصطفى فتحي ارتبط بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي مؤخرًا.