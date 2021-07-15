الهولندي روبن يُعلِن اعتزاله اللعب نهائيا

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لاهاي : أعلن النجم الهولندي السابق أرين روبن اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة مظفرة استمرت عقدين من الزمن.

وكان روبن بدا مسيرته في نادي خرونينغن قبل ان ينهيها في صفوفه أيضا بعد دفاعه عن ألوان أندية عريقة هي أيندهوفن، تشلسي الانكليزي، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال روبن (37 عاما) في حسابه على تويتر "قرّرت ايقاف مسيرتي الكروية. كان قرارا صعبا".

في المقابل اصدر خرونينغن بيانا جاء فيه "الجميع في نادي خرونينغن كانوا يأملون ويتمنون بقاء روبن لموسم اضافي في صفوف الفريق، لكنه قرر التوقف بعد مشاورات عدة".

وسجل روبن الذي تميز بمراوغات رائعة وتسديدات صاروخية بيسراه، أكثر من 200 هدف في صفوف الأندية التي دافع عنها، و37 هدفا في صفوف منتخب هولندا، آخرها ضد السويد في تشرين الاول/اكتوبر عام 2017 في امستردام.

بعد بداية مسيرته الاحترافية، مع خرونينغن موسم 200 2001، انتقل الى أيندهوفن موسم 2002 2003.

خاض أوّل تجربة خارجية في صفوف تشلسي اللندني وساهم في احراز الأخير لقب بطل الدوري الانكليزي موسم 2005 2006.

انتقل بعدها الى ريال مدريد في صفقة بلغت 35 مليون يورو عام 2007، قبل أن ينتقل الى بايرن ميونيخ عام 2009 حيث ساهم بشكل كبير في حصد اللقب تلو الاخر في صفوف الفريق البافاري، لا سيما دوري ابطال اوروبا عام 2013 عندما سجّل هدف الفوز في مرمى بوروسيا دورتموند في الرمق الاخير.

آخر أهدافه

سجّل آخر اهدافه مع بايرن ميونيخ في أيار/مايو عام 2019 رافعا رصيده الى 99 هدفا في 201 مباراة.

قرر بعدها الاعتزال، لكنه عاد عن قراره بعد ان اقنعه مسؤولو خرونينغن بالعودة الى النادي الذي شهد انطلاقته العام الماضي.

اما على الصعيد الدولي، فكان روبن احد افراد منتخب هولندا الذي بلغ نهائي كأس العالم في جنوب افريقيا عام 2010 وخسر امام إسبانيا صفر 1.

وقال اللاعب الذي تعرض لاصابات متكررة خلال مسيرته "إذا ما نظرت إلى الموسم الماضي، فأني اصل الى نتيجة بان عدد الدقائق التي خضتها كان مخيبا للغاية".