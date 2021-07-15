شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لشوقى غريب 20 يوليو للحديث عن مواجهة اسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مؤتمرا صحفيا يوم 20 يوليو الجارى فى طوكيو للحديث عن مباراة الفراعنة الأولى فى الأولمبياد أمام اسبانيا يوم 22 من نفس الشهر.

وتوجه اليوم ، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.