شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف اوباما يوجه رسالة رومانسية لزوجته: "شخصى الوحيد الذى يساندنى دائمًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، منذ أيام بحفل زفاف وسط حضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه المقربين سواء من لاعبي الزمالك أو لاعبي الأندية الأخرى، ونشر اوباما صورة تجمعه بعروسه من حفل زفافه على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية قائلا: " أبدأ حياتي بشخصي الوحيد الذى يساندني دائمًا".



يوسف اوباما على انستجرام

وشهد حفل زفاف يوسف أوباما حضور العديد من اللاعبين كان من بينهم نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الذى يرتبط بعلاقة قوية مع أوباما وأكثر من لاعب داخل صفوف الزمالك.



اوباما وعروسته

وحصل يوسف أوباما لاعب الزمالك علي راحة إضافية من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، لقضاء إجازة شهر العسل حيث اتم اللاعب زفافه منذ ما يقرب من 10 أيام.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات غدا علي ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وسينضم أوباما لتدريبات الفريق في معسكر الإسكندرية المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى يصل القاهرة اليوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب قضاءه فترة الاجازة مع اسرته في فرنسا، حيث استغل كارتيرون فترة الراحة التي منحها للاعبين في ترتيب بعض الأمور داخل فريق الكرة، قبل ان يسافر لمدة 4 أيام لقضاء إجازة قصيرة والعودة الي القاهرة مرة أخرى.