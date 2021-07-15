شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..68 هدفا رصيد المنتخب الأولمبى فى المشاركات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى الدورات الأولمبية على مستوى فرق كرة القدم فى نسخ سابقة، حيث لعب منتخب مصر فى الأولمبياد 32 مباراة، حقق الفوز 10 مرات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 18 مرة.

أحرز لاعبو الفراعنة 68 هدفًا ودخل مرماهم 87 خلال المشاركات الأولمبية.

آخر دورة أولمبية شارك فيها منتخب مصر جاءت بعد غياب طويل استمر لمدة 20 عامًا عن الدورات الأولمبية، حيث تأهل منتخب مصر للمشاركة في دورة لندن 2012، لكنه خرج من الدور ربع النهائي بالخسارة من اليابان (3-0).

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بعد تغلبه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أحرزها رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 85 و89، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد، والتي استضافتها مصر ويتأهل من خلالها للأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.