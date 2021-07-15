شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوجه رسالة إلى المنتخب الأولمبي بعد السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي والمنتخب الوطني ، رسالة إلي الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الاولمبي بعد السفر إلي طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 .

ونشر مصطفي محمد علي حسابه "بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي بقياده الاب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب التوفيق في الاولمبياد وتحقيق انجاز جديد يعلم الله انني لم اقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لأكون سبب في صعودنا للاولمبياد ولكن قدر الله اني لا اشارك ولكن كل دعم لرجاله المنتخب ".



مصطفي محمد

توجه منذ قليل ، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.