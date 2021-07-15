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نادي باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع دوناروما

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، رسمياً تعاقده مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ، بعقد يمتد حتى 2026 قادماً من فريق أيه سي ميلان الإيطالي.

 

ووقع النادي الفرنسي مع الحارس الدولي الإيطالي على عقود انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية لمدة 5 سنوات وحتى 30 يونيو من عام 2026.

 

وقال الموقع الرسمي للنادي الفرنسي "انضم اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا إلى باريس سان جيرمان من ميلان".

 

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