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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع دوناروما والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، رسمياً تعاقده مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ، بعقد يمتد حتى 2026 قادماً من فريق أيه سي ميلان الإيطالي.
ووقع النادي الفرنسي مع الحارس الدولي الإيطالي على عقود انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية لمدة 5 سنوات وحتى 30 يونيو من عام 2026.
وقال الموقع الرسمي للنادي الفرنسي "انضم اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا إلى باريس سان جيرمان من ميلان".