الامارات | غلق ساحة المشجعين المركزية في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ساحة المشجعين المركزية في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الخميس غلق ساحة المشجعين المركزية في العاصمة اليابانية ، أمام الجماهير خلال الدورة الأولمبية الصيفية بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتستمر حالة الطوارئ في طوكيو قبل أسبوع واحد من انطلاق الأولمبياد مع زيادة حالات الإصابة بالعدوى.

وكان من المقرر بالنسبة للساحة المركزية التي يطلق عليها مدينة "الواجهة البحرية" لطوكيو، والواقعة بالقرب من القرية الأولمبية وأماكن استضافة منافسات التزلج والدراجات، أن تصبح منطقة حيوية للشباب الصغير خلال الأولمبياد. وتم تسجيل 1300 حالة إصابة بكورونا في طوكيو اليوم، وهي أعلى حصيلة إصابات منذ نحو ستة أشهر.

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